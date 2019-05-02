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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Sivas deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever   | 02.05.2019
Medipol Başakşehir, Sivas deplasmanında

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 31. hafta maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde geride kalan 30 haftada 62 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde zirvede yer alıyor.

Medipol Başakşehir son 5 maçının 4'ünde puan kaybetti. Turuncu-lacivertli ekip bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 

Son 9 maçında 1 galibiyet elde eden Demir Grup Sivasspor ise 36 puan ve averajla haftaya 12. sırada girdi.

Takımdaki eksikler

Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde iki oyuncunun sakatlığı sürüyor.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Moldovalı stoper Alexandru Epureanu ve Arda Turan maçta forma giyemeyecek.

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