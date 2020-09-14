Süper Lig'de ilk hafta '30 gol'le tamamlandı

İstanbul
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında ligin yeni takımı Atakaş Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.
İttifak Holding Konyaspor'un maç yapmadan (Bay) geçtiği ligin ilk haftasında toplam 30 kez top filelerle buluştu. Oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: 0-2
Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: 3-0
Göztepe-Yukatel Denizlispor: 5-1
Galatasaray-Gaziantep FK: 3-1
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2
Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-0
Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 2-0
2. hafta programı
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
19 Eylül Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)
19.00 Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
20 Eylül Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
21 Eylül Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.