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Olympique Marsilya, Neymar'ın ırkçılıkla suçladığı Gonzalez'e sahip çıktı

Olympique Marsilya'dan yapılan açıklamada, kulübün ırkçılık karşıtlığının sembolü olduğu bildirildi.

Abdulkadir Karakaya   | 14.09.2020
Olympique Marsilya, Neymar'ın ırkçılıkla suçladığı Gonzalez'e sahip çıktı

Ankara

Fransız ekibi Olympique Marsilya, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Neymar tarafından ırkçılıkla suçlanan İspanyol futbolcusu Alvaro Gonzalez'e sahip çıktı.

Olympique Marsilya'dan yapılan açıklamada, kulübün ırkçılık karşıtlığının sembolü olduğu savunularak, "Alvaro Gonzalez, takım arkadaşlarının da onayladığı üzere, kulübe katıldığından beri günlük davranışlarıyla ırkçı olmadığını göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gonzalez'in telefon numarasının sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterilerek, İspanyol futbolcunun ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Neymar ve Gonzalez arasında yaşanan olaya ilişkin yapılacak soruşturmaya her türlü desteğin verileceği kaydedildi.

PSG'nin Olympique Marsilya ile oynadığı lig maçında Alvaro Gonzalez'e yönelik hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Neymar, Gonzalez'in ırkçı ifadeler kullandığını iddia etmişti.

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