Dolar
16.81
Euro
17.51
Altın
1,808.00
ETH/USDT
1,119.60
BTC/USDT
19,766.00
BIST 100
2,405.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de ilk büyük maç 4. haftada

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk büyük maçı Trabzonspor ile Galatasaray arasında 4. haftada oynanacak.

Emrah Oktay   | 04.07.2022
Süper Lig'de ilk büyük maç 4. haftada

İstanbul

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında Karadeniz temsilcisinin ev sahipliğinde yapılacak.

Çekilen fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15. hafta Trabzonspor-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
PTT, elektrikli dağıtım araçları sayısını her geçen gün arttırıyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil'in de arasında olduğu 5 şüpheli tutuklandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından İBB'nin iddialarına yanıt
Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bölgesel savunma ve güvenlik konularını görüştü

Benzer haberler

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de fikstür belli oldu

Trabzonspor'da Trezeguet için imza töreni düzenlendi

Süper Lig'de ilk büyük maç 4. haftada

Süper Lig'de ilk büyük maç 4. haftada
Fenerbahçe-Hull City maçının saati değişti

Fenerbahçe-Hull City maçının saati değişti
Larin, Club Brugge ile sözleşme imzaladı

Larin, Club Brugge ile sözleşme imzaladı