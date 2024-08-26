Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta, bugün oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.
UEFA Avrupa Kupaları maçları sebebiyle Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları ertelendi.
Çaykur Rizespor deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde ilk 2 haftada puan kaybetmeyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın maç yapmadığı haftayı kayıpsız geçerek averaj farkıyla liderliğe yükseldi.
Bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kalırken, Antalyaspor ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Atakaş Hatayspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 yenmeyi başardı.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-1
Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: 0-1
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1
Kasımpaşa-Adana Demirspor: 2-2
Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-2
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5
NOT: Beşiktaş'ın bay geçtiği haftada Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları; Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Trabzospor'un Avrupa Kupaları eleme maçları sebebiyle ertelendi.
Puan durumu
Ligin 3. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takım
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.FENERBAHÇE
3
2
1
0
8
2
6
7
2.İKAS EYÜPSPOR
3
2
1
0
6
2
4
7
3.BEŞİKTAŞ
2
2
0
0
6
2
4
6
4.GALATASARAY
2
2
0
0
4
2
2
6
5.RAMS BAŞAKŞEHİR
2
1
1
0
5
3
2
4
6.NET GLOBAL SİVASSPOR
3
1
1
1
2
2
0
4
7.ANTALYASPOR
3
1
1
1
5
6
-1
4
8.ÇAYKUR RİZESPOR
3
1
1
1
3
7
-4
4
9.GÖZTEPE
3
0
3
0
3
3
0
3
10.GAZİANTEP FK
2
1
0
1
1
1
0
3
11.SAMSUNSPOR
2
1
0
1
1
2
-1
3
12.TÜMOSAN KONYASPOR
3
1
0
2
5
7
-2
3
13.SİPAY BODRUM FK
3
1
0
2
4
6
-2
3
14.KASIMPAŞA
3
0
2
1
5
6
-1
2
15.CORENDON ALANYASPOR
3
0
2
1
4
6
-2
2
16.TRABZONSPOR
1
0
1
0
0
0
0
1
17.ATAKAŞ HATAYSPOR
3
0
1
2
4
6
-2
1
18.ADANA DEMİRSPOR
3
0
1
2
3
5
-2
1
19.BELLONA KAYSERİSPOR
1
0
0
1
1
2
-1
0
4. hafta
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor (Medaş Konya Büyükşehir)
21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK (Gürsel Aksel)
1 Eylül Pazar:
19.15 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 RAMS Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor (Tüpraş)
21.45 Atakaş Hatayspor-Samsunspor (Mersin)
NOT: Gaziantep FK 4. haftayı bay geçecekAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.