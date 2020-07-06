Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Süper Lig'de 30. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında küme düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, güçlü rakibini 3-1 yenerek puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattından çıktı. Beşiktaş ise 50 puanla 5. sırada kaldı.
Zorlu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkan lider Medipol Başakşehir, 2-0'lık galibiyet alarak puanını 63'e çıkardı ve koltuğunu korudu.
Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Galatasaray ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaştı. Bordo-mavili ekip, mücadeleyi 3-1 kazanarak 61 puana yükseldi ve lider Medipol Başakşehir ile farkın açılmasını önledi.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 0-0
MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 1-4
Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Fenerbahçe-Göztepe: 2-1
Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 0-0
İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0
Galatasaray-Trabzonspor: 1-3
Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: 3-1
31. haftanın programı
Süper Lig'de 31. hafta, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
8 Temmuz Çarşamba:
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)
18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
9 Temmuz Perşembe:
18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.