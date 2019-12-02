Euro
6.37
Dolar
5.75
BIST 100
108,004.30
Altın
1,461.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 13. hafta tek maçla tamamlanırken, Demir Grup Sivasspor, haftayı galibiyetle kapatarak liderliğini sürdürdü.

Emrah Oktay   | 02.12.2019
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Süper Lig'de 13. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında zirve mücadelesi veren Beşiktaş, son sıradan kurtulmak isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar zirve takibini sürdürdü.

Haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor, ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek puanını 27'ye çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa'da bu müsabakanın ardından teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

Haftanın öne çıkan maçında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Deplasman performansında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe ise İzmir'de çıktığı Göztepe maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Haftanın sonuçları

Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-3

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-0

Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 5-0

Göztepe-Fenerbahçe: 2-2

Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: 1-2

Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 2-0

Trabzonspor-Galatasaray: 1-1

Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-1

14. haftanın programı

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

6 Aralık Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

7 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

8 Aralık Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)

16.30 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Aralık Pazartesi:

20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı
Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz

Benzer haberler

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm

Beşiktaş'ta zirve yürüyüşü sürüyor

'Takımımız, oyununu her hafta geliştiriyor'

Fedakar taraftarın fedakar annesi

Fedakar taraftarın fedakar annesi
Ampute futbol hayatını değiştirdi

Ampute futbol hayatını değiştirdi
Trabzon'da kazanan yok

Trabzon'da kazanan yok