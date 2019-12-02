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Spor, Futbol

Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'un Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, sarı-kırmızılı ekipten ayrıldığını açıkladı.

Hüseyin Eroğul   | 02.12.2019
Adebayor Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adebayor, "Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Kafamı toparlayıp, geleceğe bakmam gerekiyor." diye konuştu. 

Zor bir karar aldığını söyleyen Adebayor, şunları kaydetti:

"Böyle kararlar çok zor olur ve benim için de çok zordu. Önemli bir karardı, hayatımın en önemli kararlarından biriydi. Bu takıma geldiğim günden beri enerjimi ve isteğimi vermeye çalıştım. Takım için her şeyimi verdim ama bazen kafanızda bazı sorunlar olur, ailenizi düşünürsünüz ve gelecekle ilgili bazı kararlar almanız gerekir. Bu kararlar da ivedi olmalıdır. Ben de sonuç olarak burada devam etmeme kararı aldım. Fiziksel olarak buradan ayrılma kararı alsam da kalbim her zaman bu takımda kalacak."

Türkiye'de çok kaliteli bir lig olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Türkiye defterini kapattım ya da kapatmadım diyemem. Hayatta her şey olabilir. Benim biraz dinlenip ailemle vakit geçirmem gerekiyor. Burada üç harika yıl geçirdim ve üç yılın sonunda Türkiye Ligi'nin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olduğunu düşünüyorum. Burada çok iyi bir lig var." şeklinde konuştu.

Adebayor şu an için anlaştığı bir takım olmadığını ve ülkesine dönüp çocukluk arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğini söyledi.



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