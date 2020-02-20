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Spor, Futbol

Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri belli oldu

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı 11 Mart Çarşamba, Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşması da 17 Mart Salı günü oynanacak.

Yunus Kaymaz   | 20.02.2020
Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri belli oldu

İstanbul

Süper Lig'de ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Elazığ merkezli deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı, 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

21. haftada kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ise 17 Mart Salı günü saat 20.00'de başlayacak.


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