Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri belli oldu

İstanbul
Süper Lig'de ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Elazığ merkezli deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı, 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.
21. haftada kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçı ise 17 Mart Salı günü saat 20.00'de başlayacak.
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