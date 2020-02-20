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Spor, Futbol

Final karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

Ziraat Türkiye Kupası Finali 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Hilmi Sever   | 20.02.2020
Final karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası Finali 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, daha önce 21 Mayıs'ta oynanacağı duyurulan finalin 5 Mayıs'a alındığı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi. 

Açıklamada, "UEFA'nın 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde final standartları kapsamında yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda resmi bir maç yapılması talebini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, daha önce 21 Mayıs 2020 Perşembe günü yapılacağı duyurulan final maçının tarihini 5 Mayıs 2020 olarak değiştirdi. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak." ifadeleri yer aldı. 

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