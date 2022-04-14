Süper Lig'de 33. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park)
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
17 Nisan Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)
18 Nisan Pazartesi:
20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.