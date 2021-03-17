Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Halil Umut Meler yönetecek.
Ligin 31. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
19 Mart Cuma:
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
21 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut MelerAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.