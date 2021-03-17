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Spor, Futbol

Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Ercan Doğan   | 17.03.2021
Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Mart Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin 31. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

21 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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