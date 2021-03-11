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Spor, Futbol

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor

Haftanın ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşılaşacak.

Ercan Çakar   | 11.03.2021
Süper Lig'de 30. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Süper Lig'in 30. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 30. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük (Yeni 4 Eylül)

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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