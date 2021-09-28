Dolar
8.88
Euro
10.37
Altın
1,733.96
ETH/USDT
2,878.30
BTC/USDT
41,900.00
BIST 100
1,383.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor saha olayları, Medipol Başakşehir çirkin ve kötü tezahürat, Atakaş Hatayspor ise talimatlara aykırı hareketten dolayı kurula gönderildi.

Ercan Doğan   | 28.09.2021
Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor saha olayları, Medipol Başakşehir çirkin ve kötü tezahürat, Atakaş Hatayspor ise talimatlara aykırı hareketten dolayı kurula gönderildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile yöneticiler Süleyman Bilici ve Metin Korkmaz'ın da PFDK'ye sevkine karar verildi.

Hukuk müşavirliği, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ve Denizlispor'un yanı sıra Tuzlaspor idarecisi Muhammed Ali Kanıçok ile Royal Hastanesi Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez'i de kurula sevk etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İkinci doz aşıda mavi il sayısı 13'e ulaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: En yüksek risk grubunda olanlar için 2,4 milyar dolarlık Kovid-19 aşısına ihtiyaç var
Pfizer ABD’de Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için izin istedi

Benzer haberler

Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi 1 Ekim Cuma günü yapılacak

PFDK, Vitor Hugo ve Beykan Şimşek'e ikişer maç ceza verdi

Gol kraliçesi Diyarbakırlı Zelal'in futbolla değişen hayatı

Gol kraliçesi Diyarbakırlı Zelal'in futbolla değişen hayatı
Barcelona, Juventus ve Real Madrid'e yönelik UEFA soruşturması iptal edildi

Barcelona, Juventus ve Real Madrid'e yönelik UEFA soruşturması iptal edildi
Trabzonspor'da beraberlik serisi

Trabzonspor'da beraberlik serisi