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Spor, Futbol

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Ercan Doğan   | 16.06.2020
Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar: 

19 Haziran Cuma:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

20 Haziran Cumartesi:

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya

21 Haziran Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Alper Ulusoy

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

22 Haziran Pazartesi:

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa




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