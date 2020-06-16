Süper Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
19 Haziran Cuma:
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
20 Haziran Cumartesi:
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe: Özgür Yankaya
21 Haziran Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Alper Ulusoy
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
22 Haziran Pazartesi:
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.