Dolar
36.59
Euro
39.89
Altın
2,934.62
ETH/USDT
1,877.30
BTC/USDT
82,504.00
BIST 100
10,580.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sarıyer Rumeli Feneri Caddesi'nde Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan yolcusuz İETT otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Olay yerinden yayındayız. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını Ibrox Stadı'nda gerçekleştiriyor.
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Emrah Oktay  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cuma:

20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor: Ozan Ergün

15 Mart Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK: Kadir Sağlam

16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor: Çağdaş Altay

16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor: Yasin Kol

20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor: Cihan Aydın

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Türkiye olarak iş hayatında güçlendiren politikalarla kadınları desteklemeye gayret ediyoruz
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevrenin kasten kirletilmesi iddiasına ilişkin soruşturma başlattı
Diyarbakır'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Polonya Başbakanı Tusk: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim
"ATMACA Güdümlü Mermisi" atışı TCG PREVEZE denizaltısından başarılı şekilde gerçekleştirildi

Benzer haberler

Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Rangers Teknik Direktörü Ferguson: Elimizdeki bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor

Teknik direktör Fatih Tekke: Yeni bir oyun inşa etmenin temelleriyle ilgili çalışmalarımız olacak

Süper Lig'de 29. ve 30. hafta programları belli oldu

Süper Lig'de 29. ve 30. hafta programları belli oldu
İspanya'da hakeme hakaret eden Atleticolu futbolcu Angel Correa, 5 maç ceza aldı

İspanya'da hakeme hakaret eden Atleticolu futbolcu Angel Correa, 5 maç ceza aldı
A Milli Takım'ın Macaristan'ı konuk edeceği maçın genel bilet satışları başladı

A Milli Takım'ın Macaristan'ı konuk edeceği maçın genel bilet satışları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet