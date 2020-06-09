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Spor, Futbol

Süper Lig'de 27. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Emrah Oktay   | 09.06.2020
Süper Lig'de 27. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

İstanbul

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

12 Haziran Cuma:

21.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

13 Haziran Cumartesi:

18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

14 Haziran Pazar:

18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

15 Haziran Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen


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