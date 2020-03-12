Euro
7.05
Dolar
6.23
BIST 100
98,503.23
Altın
1,636.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde 100 Destek Programı imza töreni - Ankara
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'in 26. hafta açılış maçlarında yarın MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Göztepe karşılaşacak.

Süha Gür   | 12.03.2020
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul

Süper Lig'de 26. hafta oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Haftanın açılış maçlarında yarın MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Derbi mücadelesinde ise 15 Mart Pazar günü Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

14 Mart Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

16 Mart Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın sözde barış planı ve Fas'ın tutumu
İslamofobi Batı'dan sonra Hindistan’ın da gerçeği
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler

Benzer haberler

'Davet alırsam gururla, şeref duyarak seve seve gideriz'

'Davet alırsam gururla, şeref duyarak seve seve gideriz'

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

İran'da koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu

Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı sona erdi

Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı sona erdi
Galatasaray'dan Onyekuru'nun sakatlığına ilişkin açıklama

Galatasaray'dan Onyekuru'nun sakatlığına ilişkin açıklama
Beşiktaş'ta derbi mesaisi

Beşiktaş'ta derbi mesaisi