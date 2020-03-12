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Spor, Futbol

Oğuz Ceylan: Davet alırsam gururla, şeref duyarak seve seve gideriz

Gaziantep Futbol Kulübünün futbolcusu Oğuz Ceylan, hedefinin milli takımda oynamak olduğunu belirterek, "Davet alırsam, gururla, şeref duyarak seve seve gideriz." dedi.

Kerem Kocalar   | 12.03.2020
Oğuz Ceylan: Davet alırsam gururla, şeref duyarak seve seve gideriz

Gaziantep

Gaziantep Futbol Kulübünün futbolcusu Oğuz Ceylan, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolun önemli bir takım oyunu olduğunu, bu süreçte de bazı isimlerin ön plana çıkabildiğini belirtti.

Kendi performansındaki yükselişin takım arkadaşları sayesinde olduğunu dile getiren Oğuz Ceylan, şöyle konuştu:

"Saha içinde de saha dışında da takımda güzel bir birliktelik var. Tamamen aile olma yolunda ilerliyoruz. Bu da hem benim hem de takımın performansına yansıyor. Her futbolcu gibi benim de hedeflerim ve hayallerim var. Bunun içerisinde de tabii ki milli takım var. Olursa çok güzel olur. Davet alırsam, gururla, şeref duyarak seve seve gideriz. Aslında bu konuda telefon da geldi. Olursa güzel olacak. Hazır olma noktasında her futbolcu gibi benim de eksiklerim var. Eksikliklerimi gidermek üzere çalışıyorum. Forma şansı geldiği sürece onu en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum."

"İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum"

Tecrübeli oyuncu, ligin ikinci yarısında futbol olarak çok iyi bir grafik yakaladıklarını dile getirdi.

Deplasmanda ve iç saha maçlarında güzel mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Oğuz, "Yenilmemize rağmen Medipol Başakşehir maçında bunu gösterdik ama güzel oyunu Trabzonspor maçında puanla taçlandırdık. Trabzonspor maçında çok pozisyona girdik ama bunları kötü harcadık. Her şeye rağmen lidere karşı 1 puan almak kolay değil. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. İnşallah bunu önümüzdeki haftalara da yayarız." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin özellikle ikinci yarısında herhangi bir takım ayrımı yapmaksızın iyi futbol oynamaya çalışan bir ekip olduklarını aktaran Oğuz Ceylan, bundan sonraki süreçte de takım ayrımı yapmaksızın ilk etapta bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçından da puan veya puanlar almak istediklerini kaydetti.

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