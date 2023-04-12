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Spor, Futbol

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlamasına karar verdi.

Bozhan Memiş  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası dikkate alınarak Süper Lig'de sezonun 19 Mayıs 2024'te biteceği ifade edildi.

Sezon planlamasına ilişkin detayların ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

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