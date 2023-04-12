Dolar
19.31
Euro
21.10
Altın
2,009.24
ETH/USDT
1,868.50
BTC/USDT
29,958.00
BIST 100
5,155.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, çeyrek final için sahaya çıkacak

Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, son 16 turu maçında yarın İtalya'nın Germani Brescia takımını konuk edecek.

Erkan Tiryaki  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, çeyrek final için sahaya çıkacak

Ankara

Tek maç eleme sistemiyle oynanacak ve kazanan takımın çeyrek finale yükseleceği karşılaşma Ankara Spor Salonu'nda saat 19.45'te başlayacak.

Avrupa Kupası'nı alan takımın gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde edeceği organizasyonda Türk Telekom, normal sezonda B Grubu'nu 18 maçta 13 galibiyet alarak 2. sırada bitirdi. Ankara ekibi, son 16 turu ile çeyrek finalde saha ve seyirci avantajına sahip olacak.

İtalyan temsilcisi ise A Grubu'nda 8 galibiyet elde etti ve 7. sırada yer alarak son 16 turuna çıktı.

Ankara'da yenilgiyi unuttu

Başantrenör Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, bu sezon Ankara'da taraftarının önünde gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iç sahada oynadığı 11 maçı da kazanan Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda ise Ankara'daki 9 maçın 7'sini galibiyetle tamamladı.

Ankara'da son yenilgisini 7 Aralık 2022'de İspanya ekibi Gran Canaria karşısında yaşayan Türk Telekom, 4 ayı aşkın bir süredir seyircisi önünde mağlubiyet yaşamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK yurt dışı seçmen için sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihlerini açıkladı
Bakırköy'de kiracısını tehdit edip darbeden ev sahibine 24 yıl hapis talebi
TOKİ’den konut ve işyeri alanlar, kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25 indirimden faydalanacak
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 4,4 milyar lira ödeme yapılacak
Hatay'da depremde hasar alan Samandağ Adliyesi yeni binasında hizmete girdi

Benzer haberler

Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, çeyrek final için sahaya çıkacak

Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, çeyrek final için sahaya çıkacak

Türk Telekom, "Avrupa Ligi" hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde play-off bileti için Kızılyıldız deplasmanına çıkacak

NBA'de Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks play-off'lara kaldı

NBA'de Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks play-off'lara kaldı
İtalya'da hükümet, artan düzensiz göç akınlarını yönetebilmek için OHAL ilan etti

İtalya'da hükümet, artan düzensiz göç akınlarını yönetebilmek için OHAL ilan etti
İlk kez düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi başladı

İlk kez düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet