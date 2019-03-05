Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.09
Dolar
5.38
BIST 100
103,730.60
Altın
1,284.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap ediyor
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, 10 Süper Lig takımının yanı sıra, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile oyuncuları Mansur Çalar, Muhammed Ali Özdemir ve Muhlis İstemi'yi disipline gönderdi.

Ercan Doğan  | 05.03.2019
Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de oynanan 24. hafta maçlarında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında yaşananlardan dolayı, ev sahibi kulüp ile oyuncuları Mansur Çalar, Muhammed Ali Özdemir ve Muhlis İstemi'nin de disipline gönderildiği vurgulandı.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig'de ise Altay Kulübü ile Abalı Denizlisporlu futbolcu Olanrewaju Muhammed'in PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem
Kuzey Kore krizinde statüko devam edecek
Pulvama’dan Balakot’a Hindistan-Pakistan gerilimi
Hanoi zirvesi sonrası Kore yarımadasının geleceği
Devrimin 40. yılında İran: Siyasal ve toplumsal dönüşümün seyri

Benzer haberler

Ali Koç'tan Nihat Özdemir'e cevap

Ali Koç'tan Nihat Özdemir'e cevap

Tahkim Kurulundan Fenerbahçe'nin cezasına indirim

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray'ın saat değişikliği talebi kabul edilmedi

Galatasaray'ın saat değişikliği talebi kabul edilmedi
TFF Başkanı Demirören istifa etti

TFF Başkanı Demirören istifa etti
PFDK'den Popov'a 2 maç ceza

PFDK'den Popov'a 2 maç ceza