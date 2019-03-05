Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.09
Dolar
5.38
BIST 100
103,730.60
Altın
1,284.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap ediyor
logo
Spor, Futbol

Hakan Keleş: Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak ligde son üç maçta aldıkları kötü sonuçları unutturmak istediklerini söyledi.

Serhat Zafer  | 05.03.2019
Hakan Keleş: Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz

Sivas

Hakan Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde deplasmanda uzatmanın son dakikasında yedikleri golle Bursaspor'a 3-2 kaybettiklerini anımsattı. 

Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Keleş, "Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz. Buraya kolay gelmedik, iyi galibiyetlerle, iyi sonuçlar alarak geldik. Güçlü bir takımız ve güçlü bir camiayız." dedi.

Ligde Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları karşılaşmaya hazırlandıklarını dile getiren Keleş, şöyle konuştu:

"Galip gelecek güçteyiz. Yendiğimiz zaman her şeyin unutulacağını, tekrar önümüze bakacağımızı ve hedefimizi tekrar kovalayacağımızı düşünüyorum. Buraya iyi bir form grafiğiyle geldik, iyi şeyler yaparak geldik. Birkaç tane form düşüklüğü tabi ki olacak. Bunları çabuk atlatmanın çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah Malatyaspor maçıyla bunlara son veririz ve tekrar çıkışa geçeriz."

Keleş, takımda forvet oyuncuları Muhammet Demir, Arouna Kone ve Hugo Vieira'nın sakatlıklarının bulunduğunu anımsatarak, "Şuan forvetsiziz, içeriden bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bakalım bir şekilde üstesinden geleceğiz. Kone'yi yetiştirmeye çalışıyoruz, zor ama bakalım inşallah çözeriz." ifadelerini kullandı. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem
Kuzey Kore krizinde statüko devam edecek
Pulvama’dan Balakot’a Hindistan-Pakistan gerilimi
Hanoi zirvesi sonrası Kore yarımadasının geleceği
Devrimin 40. yılında İran: Siyasal ve toplumsal dönüşümün seyri

Benzer haberler

Diabate'nin gözü UEFA Avrupa Ligi'nde

Diabate'nin gözü UEFA Avrupa Ligi'nde

'Dede' lakaplı golcü 'ben hala buradayım' diyor

Sivasspor'un konuğu Antalyaspor

Antalyaspor Sivas'tan 3 puanla dönüyor

Antalyaspor Sivas'tan 3 puanla dönüyor
'Türkiye'de kim ağlarsa hakemler onların yanında oluyor'

'Türkiye'de kim ağlarsa hakemler onların yanında oluyor'
5 gollü maçın kazananı Bursaspor

5 gollü maçın kazananı Bursaspor