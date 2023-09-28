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Spor, Futbol

Süper Lig ve 1. Lig'de teknik direktörlük değişimi erken başladı

Türk futbolunun en üst ligleri olan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de teknik direktörlük değişimi erken başladı.

Ercan Çakar  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Süper Lig ve 1. Lig'de teknik direktörlük değişimi erken başladı

İstanbul

Süper Lig ve 1. Lig'de ilk 6 haftanın ardından 38 takımın 10'u teknik direktörlük değişikliğine gitti. Bu süreçte her iki ligden 5'er takım sezona başladıkları teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Bu sezon 20 takımın yer aldığı Süper Lig'de şu ana kadar Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, İstanbulspor ve Yılport Samsunspor, sezona başladıkları teknik direktörle yol ayrımına gitti.

Mondihome Kayserispor'dan ayrılan Çağdaş Atan'ın yerine Recep Uçar, Gaziantep FK'de Erdal Güneş'in yerine Rumen Marius Sumudica, RAMS Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yerine Çağdaş Atan göreve başladı.

İstanbulspor'da istifa eden Fatih Tekke ile Yılport Samsunspor'da görevine son verilen Hüseyin Eroğlu'nun yerine ise henüz kimse getirilmedi.

Geçen sezondan görevlerine devam edenlerin sayısı 11'e düştü

Süper Lig'de geçen sezon da takımlarının başında bulunup, görevine sürdüren teknik direktörlerin sayısı 16'dan 11'e indi.

Galatasaray'da Okan Buruk, Bitexen Antalyaspor'da Nuri Şahin, Atakaş Hatayspor'da Volkan Demirel, Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Corendon Alanyaspor'da Ömer Erdoğan, Kasımpaşa'da Kemal Özdeş, MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas, Trabzonspor'da Nenad Bjelica, TÜMOSAN Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic, VavaCars Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem ve Pendikspor'da Osman Özköylü geçen sezon olduğu gibi görevlerine devam ediyor.

Ligde Fenerbahçe, Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor, sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine gitmişti.

1. Lig'de de 5 takım teknik heyette değişiklik yaptı

Trendyol 1. Lig'de de 6. haftanın ardından teknik heyetlerinde değişikliğe giden takım sayısı 5'e yükseldi.

Ligde Boluspor, Sakaryaspor, Ümraniyespor, Altay ve son olarak Astor Enerji Şanlıurfaspor teknik direktörlerini değiştirdi.

İlk olarak 3. Haftanın ardından Boluspor’un Turgay Altay ile yollarını ayırdığı ligde Sakaryaspor'da Taner Taşkın, Ümraniyespor'da Mustafa Er, Altay'da Ayhan Tuna Üzümcü ve Astor Enerji Şanlıurfaspor’da Zafer Turan dönemi sona erdi.

Geçen sezon görev yapan 5 isim kaldı

Trendyol 1. Lig'de bu değişikliklerin ardından geçen sezon da takımlarının başında olup, görevine devam eden teknik direktör sayısı 9'dan 5'e düştü.

Bodrum FK'de İsmet Taşdemir, Ahlatcı Çorum FK'de Tahsin Tam, Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu, Eyüpspor'da Arda Turan ve Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu geçen sezon bitiminde olduğu gibi görevlerini sürdürüyor.

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