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Spor, Futbol

Süper Lig maçlarında saygı duruşu yapılacak

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler ile vefat eden A Milli Takım'ın eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına saygı duruşunda bulunulacak.

Ercan Çakar   | 10.06.2020
Süper Lig maçlarında saygı duruşu yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran tarihlerinde oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." denildi.

Açıklamada, dileyen takımların maçlarda siyah kol bandı takabilecekleri aktarıldı.

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