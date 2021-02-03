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Spor, Futbol

Süper Lig kulüplerinin ara transfer maliyeti 288 milyon lira

TFF, Süper Lig ekiplerinin ara transfer döneminde toplam 288 milyon lira harcadığını açıkladı.

Ercan Doğan   | 03.02.2021
Süper Lig kulüplerinin ara transfer maliyeti 288 milyon lira

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, söz konusu süreçte kulüplerin gerçekleştirdiği transferlerle ilgili değerlendirmeler üzerine bazı konularda bilgilendirme zorunluluğunun doğduğu belirtilerek, "Kulüp Lisans Kurulu tarafından 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde 152 oyuncunun sözleşmesi tescil edilmeye uygun bulunmuştur. 21 Süper Lig kulübüne ait bu transferlerin oyuncu, menajer ve teknik adam ücretleri ile transfer tazminatları dahil olmak üzere bu sezona denk gelen toplam maliyeti 288 milyon liradır. Kulüp başına ortalama 13,7 milyon lira transfer harcaması yapılmıştır." denildi.

Geçen sezon 18 Süper Lig kulübünün ara transfer döneminde 122 oyuncu transfer ettiği hatırlatılan açıklamada, "Bu sezona tekabül eden toplam transfer harcaması 251 milyon lira olup kulüp başına ortalama 14 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, kulüp sayısı artmasına rağmen kulüp başına ortalama transfer maliyeti önemli ölçüde düşmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ikinci transfer ve tescil dönemi sürecinde kulüplerin mevcut takım harcama limitlerinin gelir artışı, sermaye artışı ve transfer gelirleriyle arttığına da dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi:

"Ayrıca kulüplerimiz oyuncu ücretlerindeki indirim ve sözleşme fesihleriyle, bu sezona denk gelen takım harcama giderlerini düşürmüşlerdir. Dolayısıyla yeni biten transfer dönemiyle ilgili değerlendirmelerde yukarıda belirtilen hususlar ve uygulamalar göz önünde bulundurulmalıdır."

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