Spor, Futbol

Süper Kupa finalinin başlama saati 18.45'e alındı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının saati hava şartları sebebiyle 18.45 olarak değiştirildi.

Bozhan Memiş  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Süper Kupa finalinin başlama saati 18.45'e alındı

İstanbul

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saati, yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı sebebiyle 20.30'dan 18.45'e çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından maç saatinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

TFF, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak, saat 18.45'te oynanmasına karar verildiğini duyurdu.

