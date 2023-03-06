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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Istanbul

Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ligin zirvesinde 57 puanla oturan sarı-kırmızılı takımın 6 puan (51) gerisindeki Fenerbahçe, ikinci sırada takibini sürdürdü.

Haftanın kapanış müsabakasında ise Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi.

Sonuçlar

Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 4-3

Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2

Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2

Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: 0-0

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1

Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

25. haftanın programı

Süper Lig'de 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:

10 Mart Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

11 Mart Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


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