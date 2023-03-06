Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Istanbul
Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Ligin zirvesinde 57 puanla oturan sarı-kırmızılı takımın 6 puan (51) gerisindeki Fenerbahçe, ikinci sırada takibini sürdürdü.
Haftanın kapanış müsabakasında ise Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi.
Sonuçlar
Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 4-3
Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2
Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2
Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: 0-0
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1
Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
25. haftanın programı
Süper Lig'de 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:
10 Mart Cuma:
20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)
11 Mart Cumartesi:
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)
12 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
13 Mart Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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