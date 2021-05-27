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Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Işın Çelebi, Türk Telekom Stadı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
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Zinedine Zidane, Real Madrid'den ayrıldı

İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, görevini bıraktı.

Fatih Erel   | 27.05.2021
Zinedine Zidane, Real Madrid'den ayrıldı

Istanbul

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Zinedine Zidane, takımın teknik direktörlüğü görevini sona erdirmeye karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Zidane'ın kararına saygı duyulduğu ve kendisinin Real Madrid için büyük bir simge olduğu da belirtildi.

Lig şampiyonluğunu son hafta aynı şehrin takımı Atletico Madrid'e kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne İngiliz ekibi Chelsea'ye elenerek veda eden Real Madrid'de Zidane'ın ayrılma ihtimali son dönemde gündemdeydi.


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