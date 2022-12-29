Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı.
Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederken, Bitexen Giresunspor ise Gaziantep FK'ye 2-1 üstünlük kurdu.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2
Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 4-0
Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: 3-1
İstanbulspor-Kasımpaşa: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 4-1
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-2
Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1
Beşiktaş-Adana Demirspor: 1-0
17.Hafta
Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
3 Ocak Salı:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
4 Ocak Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)
20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
5 Ocak Perşembe:
17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)
20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş)
20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.