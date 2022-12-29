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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 16. hafta sonunda Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Süha Gür   | 29.12.2022
Spor Toto Süper Lig'de görünüm Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederken, Bitexen Giresunspor ise Gaziantep FK'ye 2-1 üstünlük kurdu.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2

Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 4-0

Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: 3-1

İstanbulspor-Kasımpaşa: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 4-1

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-2

Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1

Beşiktaş-Adana Demirspor: 1-0

17.Hafta

Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:

3 Ocak Salı:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Ocak Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

5 Ocak Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

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