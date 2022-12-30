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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda yenildi

Süha Gür   | 30.12.2022
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda yenildi

Istanbul
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