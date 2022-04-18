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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı. Evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 73 puanla liderliğini sürdürdü.

Ercan Doğan   | 18.04.2022
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci sıradaki yerini korurken, Gaziantep FK'yi 4-1 yenen İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.

Ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile Çaykur Rizespor haftayı beraberlikle tamamladı. Evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan 16. sıradaki GZT Giresunspor, Altay ve Çaykur Rizespor ile aradaki farkı korudu.

Ligin 33. haftasındaki 5 maç beraberlikle tamamlanırken, 4 maçı ev sahibi ekipler kazandı. Son haftaların formda takımı Fraport TAV Antalyaspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u yenerek yükselişini sürdürdü.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-1

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-3

Altay-Medipol Başakşehir: 1-1

Fenerbahçe-Göztepe: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 4-1

Kasımpaşa-Adana Demirspor: 4-0

GZT Giresunspor-Beşiktaş: 0-0

Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

34. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:

22 Nisan Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

24 Nisan Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)


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