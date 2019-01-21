Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Bursaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
Sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarıdaki ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ankaragücü'nü 6-0 yenen Galatasaray haftanın en farklı galibiyetini elde etti.
Sonuçlar
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Akhisarspor-Beşiktaş: 1-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor: 1-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 3-2
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-0
Galatasaray-MKE Ankaragücü: 6-0
Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-0
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 2-4
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 0-1
Bursaspor-Fenerbahçe: 1-1
Muhabir: Hüseyin Eroğul