Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Bursaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarıdaki ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ankaragücü'nü 6-0 yenen Galatasaray haftanın en farklı galibiyetini elde etti.

Sonuçlar

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Akhisarspor-Beşiktaş: 1-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor: 1-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: 3-2

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-0

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 6-0

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-0

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 2-4

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 0-1

Bursaspor-Fenerbahçe: 1-1

Muhabir: Hüseyin Eroğul