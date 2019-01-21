Fotoğraf: AA/Ali Atmaca

BURSA

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, tartışmalı bir sonuçla galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, oyuna iyi başladıklarını ancak kırılma noktalarındaki problemler yüzünden rakibin baskısını kıramadıklarını dile getirdi.

Yanal, maçta gündemi meşgul edecek tartışmaların olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Keşke bu tartışmalar olmasaydı. Keşke hep futbolun içinde kalsaydık. Bunun maçın önüne geçmemesi benim en büyük dileğim. Takımın performansını yükseltmek, ligin ikinci yarısında farklı bir performansla taraftarların karşısında olmak niyetindeyiz. Organizasyon anlamında iyi bir takım olan Bursaspor karşısında oyunun birçok bölümünü daha iyi geçirebilirdik. Galibiyeti maalesef tartışmalı bir sonuçla kaybettik ve maçı berabere bitirdik. Bundan sonra oynayacağımız avantajlı maçlarımız var. Fenerbahçe'yi, aykırı bir skorun akıllarda olmayacağı günlere taşımak en büyük dileğimiz."

Yanal, çalışarak birçok sorunun giderileceğine inandığını dile getirerek, "Fenerbahçeli oyuncular, takımın büyüklüğüne yakışır davranmak ve zirveye çıkmak zorundadır. En azından bu çabayı göstereceklerdir. Fenerbahçe bunun dışında bir hedef asla ortaya koyamaz." diye konuştu.

"Umarım hata yapılmamıştır"

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine de değinen Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyada tartışılmaması gereken bir sistem olarak ortaya konuldu. Tüm federasyonlar bunu uygulamaya başladılar. Ancak tartışmalar bitmeyecek gibi görünüyor. Dünden sonra tekrar bu tartışılmaya devam edecek. Artık fazla tartışılmadan, çok daha net, anlaşılır bir biçime geçmesi hepimizin dileği. Güvenmekten başka çaremiz yok, güveneceğiz. Bugün, dünyanın en önemli hakemlerinden üçü sahadaydı. Umarım hata yoktur, umarım hata yapılmamıştır."

Sarı-lacvertli teknik adam, başarının planlamaktan ve hazır olmaktan geçtiğini vurgulayarak, "Şans sizi bulacaksa, bu çok çalışmaktan, doğru planları uygulamaktan ve ısrardan geçer. Biz ısrar edeceğiz, çalışacağız ve eksiğimiz varsa Fenerbahçe standartlarına kavuşturmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Asla geriye dönmeyeceğiz. Geriye baktığımızda kötü maçlarımız var. Bir daha bu skorlar ve oyunlar asla olmayacak. Önümüze bakacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Aybaba: "Bu bir başlangıç maçıydı"

Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Bu bir başlangıç maçıydı. İnşallah ikinci yarıdaki oyunumuzu bundan sonraki maçlarda tekrarlarız." dedi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna kötü başladıklarını, doğru şekilde baskı ve pas yapamadıklarını kaydetti.

İlk bölümde pozisyon bulmakta zorlandıklarını anlan Aybaba, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe bizden daha iyi oynadı gözüktü ama onların da net pozisyonu yoktu. İkinci yarı baskılı ve iyi oynadık, çok pozisyon bulduk. 60. dakikadaki Umut'un pozisyonu gol olsaydı, oyun çok farklı bir yere giderdi diye düşünüyorum. Müthiş bir taraftar topluluğu vardı, onlara teşekkür ediyorum. İkinci yarıdaki iştahlarından dolayı oyuncularımı kutluyorum."

İkinci yarıda her şeyi doğru yaptıklarını vurgulayan Aybaba, "Bu bir başlangıç maçıydı. İnşallah ikinci yarıdaki oyunumuzu bundan sonraki maçlarda tekrarlarız." diye konuştu.

"Takım olma özelliği başka bir şeydir"

Aybaba, Fenerbahçe'nin sahaya çıkan kadrosunda 10 milli takım oyuncusu bulunduğunu vurguladı.

Sarı-lacivertli futbolcuların birbirinden kaliteli olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Ama takım olma özelliği başka bir şeydir. Benim dışarıdan görüşüm, Fenerbahçe takım olma özelliğini kazanamıyor. İçindeki sorunlar nedir bilmem. Takım olma özelliğini kazananlardan biri biziz. Elimizdeki mevcut oyuncuların hepsi iştahlı. Keşke bu coşkumuzu gollerle, puanlarla süsleyebilsek. Temeli doğru atarsak, 2-3 yıl sonra bu isteklerimizi yerine getirip daha iyi takım oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Attığım gol için mutluyum"

Bursaspor'un futbolcusu Aytaç Kara, ikinci yarı oynadıkları iyi oyunla bir puanı hak ettiklerini söyledi.

Beraberlik golünü atan Aytaç Kara, maçın ardından yaptığı açıklamada, ilk devreda iyi bir futbol sergileyemediklerini dile getirdi.

Uzun oynadıkları bütün topları Fenerbahçe'nin aldığını belirten Aytaç, "Biz de geriye yaslandığımız için rahat oyun sergilediler. Çok boş alan buldular. Bu yüzden ilk devre kötüydü." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı bambaşka bir oyun ortaya koyduklarına dikkati çeken Aytaç, "İkinci yarı Lima ve Yusuf'un oyuna girmesiyle hareketlilik geldi. Onların da katkısıyla hem mücadele hem oyun hem de pozisyon olarak gerçekten iyi bir ikinci yarı izlettik. Yakaladığımız pozisyonlar var. Ligde en çok pozisyona giren ama en az pozisyon değerlendiren takımız. Bu maçta da benim bir şanssız pozisyonum vardı ve atamadım. İkinci yarı attığım gol için mutluyum. Üç puanı alsaydık, bütün takım arkadaşlarımızla daha mutlu olurduk ama bu şanssızlığı kıramadık." diye konuştu.

Yusuf: "Kazanabileceğimiz bir mücadeleydi"

Bursasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan, Fenerbahçe karşısında iki farklı devre izlettirdiklerini vurguladı.

İlk yarıda kötü oyun sergilediklerini anlatan Yusuf, şunları kaydetti:

"Samet (Aybaba) hocamız güzel ve olumlu bir konuşmayla bizim nasıl bir kimlikte olduğumuzu anlattı. Bambaşka bir ikinci yarı izlettik. Kazanabileceğimiz bir mücadeleydi ama futbol skor oyunu. Kaleye top girmeyince galip gelemiyorsunuz. Futbol anlamında bugün kazandığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. İnşallah kalan 16 maç bizim için final şeklinde geçer. Gerçekten çok iyi bir takımımız ve camiamız var."

Sakho: "Büyük bir maçı geride bıraktık"

Beraberlik golünün pasını veren Diafra Sakho, uzun bir sakatlığın ardından sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Doktorların iyi iş çıkardığını ve beklediğinden daha kısa sürede sahalara döndüğünü belirten Sakho, "Her ne kadar beraberlikle bitse de büyük bir maçı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Hafta içinde hocamızın bize söylediğini dinleyeceğiz. Kayserispor maçına iyi hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaleci Muhammed Şengezer ise taraftarların da maça çok iyi hazırlandığını aktararak, "Biz futbolcular da bunu bilerek sahaya çıktık. İlk yarı 1-0 geriye düştük ve kötü bir futbol oynadık. İkinci yarı gerçek Bursaspor'u gösterdik, golü bulduk. Aslında 2-3 gol daha atabilirdik. Kaçan çok pozisyon var. İlerleyen maçlarda benzer fırsatları değerlendirebilirsek, farklı bir noktada olabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Muhabir: Sinan Balcıkoca, Sergen Sezgin



