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Spor, Futbol

Son şampiyon Başakşehir, 25. haftayı küme düşme hattında tamamladı

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, 25. haftayı 24 puanla düşme hattında tamamladı.

Ali Korkmaz   | 14.02.2021
Son şampiyon Başakşehir, 25. haftayı küme düşme hattında tamamladı Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 24. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüyle 1-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarında penaltıdan Peter Zulj'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Medipol Başakşehir'in Deniz Türüç'le bulduğu golle farkı 1'e indirse de Göztepe müsabakadan 2-1 galip ayrıldı

Ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Çaykur Rizespor'u yenmesiyle maç eksiğiyle küme düşme hattına gerileyen Medipol Başakşehir, 25. haftayı 18. sırada tamamladı. Ligde son 4 maçını kaybeden Medipol Başakşehir, galibiyet hasretini 7 karşılaşmaya çıkardı.

Medipol Başakşehir Süper Lig'de daha önce 2011-2012 sezonunda 4 maç üst üste mağlup olmuştu.

Göztepe, Ünal Karaman'la ilk kez kazandı

Ünal Karaman yönetiminde 5. maçına çıkan Göztepe, tecrübeli teknik adamla ilk kez kazandı. Ligde Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a 2-1, Gaziantep'e 2-0 mağlup olan ve Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kalan Göztepe, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Puanını 29'a çıkaran Göztepe maç fazlası ve averajla 10. sırada yer aldı.

Soner ve Zulj'ün 4. golü

Takımın ilk golünü kaydeden Soner Aydoğdu bu sezon 4. golüne imza attı. Soner Aydoğdu son golünü 14. haftada Galatasaray karşısında kaydetmişti. Medipol Başakşehir'den Göztepe'ye transfer olan Soner Aydoğdu geçen sezon Göztepe'nin 2-1 mağlup olduğu Medipol Başakşehir karşılaşmasında da 1 gol atmıştı.

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Peter Zulj de bu sezon 4. golüne ulaştı.

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Deniz Türüç, ilk golünü atsa da takımının mağlubiyetine engel olamadı.

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