Euro
7.00
Dolar
6.16
BIST 100
101,062.50
Altın
1,653.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Slovenya-Türkiye hazırlık maçı seyircisiz oynanacak

Slovenya hükümeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında, açık alanda 500 ve üzeri ziyaretçili tüm spor etkinliklerinin seyircisiz yapılmasına karar verdi.

Kayhan Gül   | 10.03.2020
Slovenya-Türkiye hazırlık maçı seyircisiz oynanacak

Slovenia

A Milli Futbol Takımı'nın 27 Mart'ta Slovenya'ya konuk olacağı hazırlık karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynananacak.

Koronavirüs vakası sayısının 31'e çıktığı Slovenya'da hükümet, salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek tedbirler aldı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, yeni tedbirler kapsamında, Alp Disiplini Kupası da dahil olmak üzere açık alanda gerçekleştirilecek 500 ve üzeri ziyaretçili tüm spor etkinliklerinin seyircisiz yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca, kapalı alanlardaki spor etkinliklerinin de 100 kişi ile sınırlandırıldığı duyuruldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde

Benzer haberler

Fransa liglerinde maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak

Fransa liglerinde maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak

Slovenya-Türkiye hazırlık maçı seyircisiz oynanacak

Bakan Koca: Koronavirüs tanısı konduğu ifade edilen ABD vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmedi

Çin Devlet Başkanı Şi: Hubey'de Kovid-19 salgınının yayılması frenlendi

Çin Devlet Başkanı Şi: Hubey'de Kovid-19 salgınının yayılması frenlendi
Fas'ta yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

Fas'ta yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 58'e yükseldi

İsrail'de koronavirüs görülen kişi sayısı 58'e yükseldi