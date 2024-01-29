Dolar
30.35
Euro
32.93
Altın
2,031.88
ETH/USDT
2,258.00
BTC/USDT
42,032.00
BIST 100
8,440.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında dün sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Halife Yalçınkaya  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Sivas

Son galibiyetini 19. haftada deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup olurken, 21. haftada evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Sivas temsilcisi, ligin 22. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

Dün sahasında Manaj'ın 6. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 yenen Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 23 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 29 puan topladı.

Sivasspor, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 205 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Türkiye ve dünya gündemi
Kahramanlar 47 Operasyonu'nda 159 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi
İstanbul'da kar bazı cadde ve sokakları beyaza bürüdü
Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının failleri yakalandı

Benzer haberler

Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, ligde PAOK'a 2-1 yenildi

Geriden gelen Fenerbahçe, kazanmayı bildi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş rakibine yenildi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş rakibine yenildi
Başakşehir, Konya deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

Başakşehir, Konya deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı
Kadroda düşünülmedi, formayı kaptı, rekor bedelle gitti

Kadroda düşünülmedi, formayı kaptı, rekor bedelle gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet