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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Spor, Futbol

Sivasspor'dan Fayçal Fajr'a teşekkür

Halife Yalçınkaya   | 21.06.2022
Sivasspor'dan Fayçal Fajr'a teşekkür

Sivas

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncusu Fayçal Fajr'a kulübe yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 14 Eylül 2020'de Sivasspor'un renklerine bağladığı Fajr'in sözleşmesinin 30 Haziran 2022'de sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, "Fayçal'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fajr, son iki sezonda 83 kez kırmızı-beyazlı formayı giydi ve 9 gol sevinci yaşadı.

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