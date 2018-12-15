Sivasspor'dan Ankaragücü'ne farklı tarife

Fotoğraf: AA/Serhat Zafer

SİVAS

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendi.

12. dakikada soldan şekillenen Demir Grup Sivasspor atağında Muhammet Demir, topu ceza sahasına gönderdi. Kone, kale alanındaki Hakan Arslan'dan önce araya girerek meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

19. dakikada Faty'in ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören pozisyondan şutunda kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle kontrol etti.

22. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza yayı civarından hafif sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.

28. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında ceza alanında topla buluşan Robinho'nun sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır, gole izin vermedi.

40. dakikada Douglas'ın sağdan ceza alanına gönderdiği topu son olarak arka direkte önünde bulan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Sivasspor, 43. dakikada golü buldu. Douglas'ın sağdan ceza alanına pasında meşin yuvarlağı önüne alan Muhammet Demir, Alihan Kubalas'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Robinho, topu filelerle buluşturdu: 1-0

Sivasspor 44. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın ceza alanına pasında topla buluşan Muhammet Demir'in penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, 2-0 sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Putsila'nın ceza yayı yakınlarından vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

59. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

64. dakikada Sivasspor farkı 3'e çıkardı. Muhammet Demir'in ara pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sol çaprazdan aşırma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0

77. dakikada Sivasspor 4. golü buldu. Sağ kanattan ceza alanına giren Emre Kılınç'ın vuruşunda Altay Bayındır'ın uzaklaştırdığı top, Robinho'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun kale alanından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0

Mücadele, Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-lacivertli taraftarlardan "çıplak" destek

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü maçını izlemek için otobüslerle Ankara'dan gelen konuk ekip taraftarları, kendileri için kale arkası tribününde ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, dondurucu soğukta kıyafetlerini çıkararak takımlarını kısa bir süre bu şekilde destekledi. Öte yandan Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki skorbordda hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.

Muhabir: Önder Felek