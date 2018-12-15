Rize'de puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maç, 1-1 sona erdi.

Fotoğraf: AA/Zekeriya Sarıhan

RİZE

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maç, 1-1 sona erdi.

3. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sol taraftan ceza sahsı içerisine ortasında, ön direkte iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

14. dakikada Boldrin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Vedat Muric'in kafa vuruşunda, kale önünde defans oyuncuları topu çizgiden çıkardı.

20. dakikada sağ taraftan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası içerisine ortasında, Taha Yalçıner etkili kafa vuruşu yapamayınca top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

23. dakikada Brabec'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

36. dakikada Cisse'nin soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, N'Sakala'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etmeyi başardı.

42. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Fernandes'in gelişine altıpas üzerinde vuruşunda, top filelere gitti: 0-1.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

48. dakikada Koray Altınay'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesinde önce devam ettiren ardından VAR incelemesi yapan Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada kazanılan penaltı atışında Saadane'nin vuruşunda, kaleci Haydar Yılmaz sağına yatarak topu çıkarmayı başardı.

56. dakikada Petrucci'nin sağ taraftan ceza sahası altıpas içerisine ortasında iyi yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-1.

62. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Saadane'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Abdullah Durak'ın vuruşunda kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Bu kez altpas üzerinde Brabec'in vuruşunda, savunma son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Tzavellas'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Merih Demiral'ın kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın tek eliyle güçlükle çeldiği topu Saadane kornere gönderdi.

78. dakikada Villafanez'in caza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Fernandes'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kornere attı.

88. dakikada Petrucci'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda kaleci Haydar Yılmaz, son anda uzanarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan notlar

Çaykur Rizesporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin fotoğrafı bulunan tişört ile çıktı.

Yeşil-mavililer ayrıca sahaya "Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Seni Unutmayacağız." yazılı pankartla çıkarken, kollarına siyah bant taktı. Maç öncesi saygı duruşu yapıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, saygı duruşunda şehit olan Altuğ Verdi'nin fotoğrafı bulunan tişört giydi.

Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise maça sol kolunda Verdi'nin fotoğrafı bulunanan formalarla çıktı.

Muhabir: Muhittin Sandıkçı