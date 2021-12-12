Dolar
13.88
Euro
15.71
Altın
1,783.02
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Stratcom Summit ’21 Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi
logo
Spor, Futbol

Sivasspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Serhat Zafer   | 12.12.2021
Sivasspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Sivas

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde 19 puan ile 12'nci sırada bulunan Sivasspor, 23 puanla 7'nci sırada yer alan rakibi Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da Aaron Appindangoye sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Sefa Yılmaz ve Fredrik Ulvestad'ın durumuna ise teknik ve sağlık ekibi karar verecek.

Kırmızı-beyazlıların savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ise kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Galatasaray ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.

Süper Lig'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 19 puana sahip.

Galatasaray galibiyete hasret

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise son dönemde kötü bir grafik ortaya koydu.

Galatasaray ligdeki son 4 maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.

Cicaldau ve Boey forma giyemeyecek

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak.

Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında kasığında hissettiği ağrı sonrası tedavisine başlanan Marcao'nun, Sivasspor müsabakasının kadrosunda yer alıp almayacağına bugün yapılacak son antrenmanda karar verilecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: (Omicron varyantı) Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi
Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 796 bini aştı
Tayvan’da ilk omicron varyantı tespit edildi

Benzer haberler

Sivasspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Sivasspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisine Antalyaspor son verdi

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Sözer: Son dakikalara kadar kazanma isteği gösterdik

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Sözer: Son dakikalara kadar kazanma isteği gösterdik
Çaykur Rizespor evinde 3 golle kazandı

Çaykur Rizespor evinde 3 golle kazandı
Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti

Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti