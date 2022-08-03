Dolar
17.97
Euro
18.21
Altın
1,757.21
ETH/USDT
1,658.50
BTC/USDT
23,362.00
BIST 100
2,682.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa'da iddialı

UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren dahil olacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, bu kulvarda ilerlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Halife Yalçınkaya   | 03.08.2022
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa'da iddialı

Sivas

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren dahil olacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, bu kulvarda ilerlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde zor bir fikstürleri olduğunu aktardı.

Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını temenni eden ve çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Hem Bolu hem de Avusturya kampını çok iyi şekilde tamamladık. Oynadığımız hazırlık maçlarında da gayet iyiydik. Şu an en büyük sıkıntımız transfer. Bizden giden 9 oyuncunun yerini doldurmamız gerekiyor. Fazla oyuncu istemiyoruz, giden arkadaşların yerini doldursak yeter. Bunu bir an önce yapmamız lazım. Baktığımız zaman çok zor bir fikstürümüz var. UEFA Avrupa Ligi maçlarımız var. Büyük ihtimal Malmö ile eşleşeceğimizi düşünüyorum. Hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında oynayan bir takım. Onlara karşı hem oynadım hem de antrenör olarak sahaya çıktım. Elediğimiz maçlar da var. İyi bir takım. Takımımızı çok iyi şekilde kurmamız gerekiyor. Geçen sezonu mükemmel şekilde bitirdik. Avrupa'dan hemen elenip gelmek istemiyoruz. Orada ilerlemek istiyoruz."

Ligin ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacaklarını hatırlatan ve taraftarlarını tribüne davet eden Çalımbay, "Taraftarımız ile oyuncularımız bütünleşirse, bu maçı da inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz. Bitirmemiz de gerekiyor. Ardından dört zor maçımız var. Bu maçları iyi şekilde geçmemiz için yeni arkadaşların bize katılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güneydoğu kavurucu sıcakların etkisinde
Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı
Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Benzer haberler

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa'da iddialı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa'da iddialı

Futbolda Avrupa kupalarında Türk takımlarının tur şansları ne?

Süper Lig'in 'farklı' skorları

Süper Lig'in rekorları, ilkleri

Süper Lig'in rekorları, ilkleri
Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı

Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı
Süper Lig'in gol kralları

Süper Lig'in gol kralları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet