Sivasspor teknik direktör Rıza Çalımbay ile yoluna devam edecek

Sivas
Sivasspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sivas'ın takımı, Sivas'ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile 3. sezonda da yolumuza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için yarın saat 12.00'de 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.
Öte yandan Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Sivas Numune Hastanesinde aşı olan Çalımbay'a, Başhekim Yardımcısı Rağıp Sarıismailoğlu eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.