Sivasspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak

Sivas
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Ligde geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 18 puan topladı.
Başakşehir maçı öncesinde Sivasspor'da Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor.
Süper Lig'de bu sezon üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj, orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında yer alıyor.
Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanın ardından RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.
RAMS Başakşehir, EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak
Geride kalan 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, haftaya 15 puanla 14. sırada girdi.
Ligde 12. sırada bulunan EMS Yapı Sivasspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.