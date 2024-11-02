Sivasspor sahasında kazandı

Sivas
8. dakikada konuk ekip öne geçti. Olawoyin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Varesanovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
15. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında Moutoussamy'nin kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
18. dakikada Olawoyin'in sol kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Varesanovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
32. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ortasında Koita'nın kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
42. dakikada Olawoyin'in ara pasında Sowe ceza alanına girdi, son çizgiye inip vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
49. dakikada Net Global Sivasspor beraberliği sağladı. Ev sahibi ekibin ceza alanı dışından kazandığı serbest atışta topun başına Sonko geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Grbic'in sağından ağlara gitti: 1-1.
61. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sonko, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.
Karşılaşma, Net Global Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.