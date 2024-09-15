Sivasspor ligde iki maç aradan sonra kazandı

Sivas
Ligde sezona sahasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldığı maçla başlayan, ilk galibiyetini 2. haftada deplasmanda Bellona Kayserispor'u 2-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada evinde ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.
Ligin 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen Sivasspor, 5. haftada dün sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.
Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.
Sivasspor, söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.