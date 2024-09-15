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Halil Umut Meler, Real Madrid-Stuttgart maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Stuttgart takımları arasında 17 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasını yönetecek.

Hilmi Sever  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Halil Umut Meler, Real Madrid-Stuttgart maçını yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Pol van Boekel ise AVAR olarak görev alacak.

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