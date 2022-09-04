Dolar
18.19
Euro
18.11
Altın
1,712.63
ETH/USDT
1,548.70
BTC/USDT
19,700.00
BIST 100
3,222.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un yeni sezondaki galibiyet hasreti sürdü.

Serhat Zafer   | 04.09.2022
Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Sivas

Ligde son olarak geçen sezonun son haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı 5 maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan, Corendon Alanyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan, dış sahada Beşiktaş'a 3-1 yenilen ve son olarak dün evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Sivas temsilcisi ligdeki son 5 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon 3 puan toplayabildi.

Sivasspor, ligin 6. haftasında evinde İstanbulspor ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi
Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor
Türkiye ve dünya gündemi
Yeni görev yerine giderken yaşamını yitiren öğretmenin adı atandığı okula verilecek
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı

Benzer haberler

Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK

Fenerbahçe 3 puanı 2 golle aldı

Medipol Başakşehir yenilmezliğini sürdürdü

Medipol Başakşehir yenilmezliğini sürdürdü
Sivas'ta golsüz beraberlik

Sivas'ta golsüz beraberlik
Real Madrid ligde 4'te 4 yaptı

Real Madrid ligde 4'te 4 yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet