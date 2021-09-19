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Spor, Futbol

Sivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Serhat Zafer   | 19.09.2021
Sivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyor

Sivas

Geçen sezon ligin son maçında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bu sezon oynadığı 5 lig mücadelesini de kazanamadı. Sivas temsilcisi, bu sezon İttifak Holding Konyaspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olurken, Göztepe ile 2-2, Fenerbahçe ve Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor, söz konusu 5 maçta sadece 3 puan toplayabildi. Sivas ekibi, bu periyotta rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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