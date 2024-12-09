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Spor, Futbol

Sivasspor Kulübünden Rey Manaj açıklaması

Sivasspor Kulübü, futbolcuları Rej Manaj'ın Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına neden olan müdahalesiyle ilgili açıklama yaptı.

Serhat Zafer  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Sivasspor Kulübünden Rey Manaj açıklaması

Sivas

Kulübün yazılı açıklamasında, Rey Manaj'ın maçın son bölümünde Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahalenin dikkatle değerlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sporcumuz Rey Manaj'ın yaptığı hareketi tasvip etmiyoruz ancak bu durumun oyuncumuzun Barış Alper Yılmaz'a kasıtlı bir zarar verme niyeti taşıdığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Sahada yaşanan bu tür olaylar, futbolun bir parçası olup tamamen oyun içerisindeki anlık reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Kulübümüz, Rey Manaj'ı hedef alan hadsiz yorumlarını şiddetle kınamaktadır. Sporun temel değerlerini zedeleyen bu gibi tutumların, Türk futbolunun geleceğine zarar verdiği açıktır. Milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Galatasaray Spor Kulübüne Avrupa Ligi'nde oynayacakları Malmö maçında başarılar dileriz."

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